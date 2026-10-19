Luego fue el turno de,Germán Martitegui que le pidió a Edith Hermida, la China Ansa, Diego Ramos y Campi, que se acerquen al frente y destacó lo bien que les fue a los tres y entonces les propuso “Si hay alguien de este grupo que crea que deba subir al balcón, de un paso al frente… Bueno, listo, me alegra que sean tan conscientes, pueden volver a su estación con el delantal”.

Por último, Maru Botana convocó a Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Morena Beltrán y Lizy Tagliani y al verlas, Wanda comentó que son como las Bandana y ellas comenzaron a bailar y cantar todas juntas.

“Chicas son las mejores cuatro de la noche, las quiero felicitar. Yo por mí, en desacuerdo, elegiría a las dos” les dijo Maru y les dio el delantal negro a Lizy y Morena. Rápidamente, las dos participantes que siguen con posibilidad de subir al balcón se pusieron a festejar, y Marta confesó “Yo igual llegué muy lejos. Ya hoy brindo, no importa cómo, yo ya gané”.

Entonces, la chef reveló “La cocinera que hoy sube al balcón es Marta” que al escuchar su nombre comenzó a festejar y va a abrazar a todos, desde Wanda hasta el jurado. y luego se sumaron sus compañeros a festejar con ella y abrazarla. Al ver toda esta situación Wanda Nara comentó que no recordaba tanta alegría porque un participante suba al balcón y a lo que Damián Betular fue categórico “Es falsa la alegría, es muy actuada”.