El jurado del reality culinario -integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana - anunció su decisión después de un debate que dejó dudas.
El domingo 18 de octubre, en la Noche de Última Chance, los participantes de Masterchef Celebrity tuvieron una consigna muy especial, les tocó cocinar un plato salado para una boda o un plato dulce para un velorio, y todos hicieron lo posible por tener el mejor plato, para poder subir al balcón y salvarse de la próxima Gala de Eliminación.
Luego de probar todos los platos, mientras los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana debatían para tomar su decisión, algunos participantes iniciaron una campaña para que dos los que suban al balcón, una por el mejor plato de boda y otra por el mejor plato de velorio. “Para mí hay que hacer un piquete para que suban dos” comentó Marta Fort y entonces el jurado la desafío “Bueno, hacelo”.
Wanda Nara le preguntó al jurado si ya había tomado una decisión y al indagar sobre si fue unánime, la conductora acotó “Las caras no dicen lo mismo”, dando a entender que la definición no había sido nada fácil.
Damián Betular llamó al frente a Nazareno Casero, Mike Amigorena y Sebastián Presta y comentó “Yo no me voy a cansar de repetirlo, cuanto uno más presencia tiene en la gala de eliminación, más conocimientos adquiere. Acá hay tres hombres y un camino, negro. Vamos con todo, aprendamos de los errores” y les entregó el temido delantal negro a los tres participantes.
Luego fue el turno de,Germán Martitegui que le pidió a Edith Hermida, la China Ansa, Diego Ramos y Campi, que se acerquen al frente y destacó lo bien que les fue a los tres y entonces les propuso “Si hay alguien de este grupo que crea que deba subir al balcón, de un paso al frente… Bueno, listo, me alegra que sean tan conscientes, pueden volver a su estación con el delantal”.
Por último, Maru Botana convocó a Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Morena Beltrán y Lizy Tagliani y al verlas, Wanda comentó que son como las Bandana y ellas comenzaron a bailar y cantar todas juntas.
“Chicas son las mejores cuatro de la noche, las quiero felicitar. Yo por mí, en desacuerdo, elegiría a las dos” les dijo Maru y les dio el delantal negro a Lizy y Morena. Rápidamente, las dos participantes que siguen con posibilidad de subir al balcón se pusieron a festejar, y Marta confesó “Yo igual llegué muy lejos. Ya hoy brindo, no importa cómo, yo ya gané”.
Entonces, la chef reveló “La cocinera que hoy sube al balcón es Marta” que al escuchar su nombre comenzó a festejar y va a abrazar a todos, desde Wanda hasta el jurado. y luego se sumaron sus compañeros a festejar con ella y abrazarla. Al ver toda esta situación Wanda Nara comentó que no recordaba tanta alegría porque un participante suba al balcón y a lo que Damián Betular fue categórico “Es falsa la alegría, es muy actuada”.
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