Los jurados pusieron en la balanza cada detalle de los peores cuatro platos de la noche pero, finalmente, un error terminó condenando a Paula Trapani.
En la noche del domingo 11 de octubre, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que Paula Trapani sea la segunda eliminada de esta nueva temporada de Masterchef Celebrity Argentina, la determinación la tomaron a raíz de un error que se destacó por sobre los otros tres peores platos de la gala, hechos por el relator Pablo Giralt, el cantante Hernán “Mala Fama” Coronel y el actor Mike Amigorena.
La consigna que dieron los jurados fue hacer un plato libre combinando arroz y calamar, y tras una breve deliberación, dejaron pasar a la siguiente semana a Giralt y a Coronel, y el mano a mano final fue entre Mike y Paula.
El plato de Amigorena tuvo “buen sabor” según Martitegui, que luego igual le aclaró que “eso era lo único que tenía su plato”, que además estuvo complicado por la falta de cocción del arroz. “A mí parecer, el calamar está duro”, agregó Botana en su devolución. Sin embargo, Betular expresó elogios para lo hecho por el actor, afirmando haber estado “fascinado” con lo que hizo.
Entonces Trápani pasó al frente con su risotto rojo con calamares y desde el vamos su plato llamó la atención debido al corte que utilizó para el calamar, que fue bastante grande, con el fin de no usar los típicos anillos.
Betular le dijo a la periodista que faltaba cocción tanto en el arroz como en el calamar “Fue casi del mar a la mesa, por eso te lo hice probar” agregó Martitegui, que igualmente afirmó que no notó lo chicloso al degustarlo.
Maru se encargó de revelar que la segunda eliminada del certamen era Paula Trapani, que manifestó una profunda desazón por haber tenido tan poco tiempo en la competencia “Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia” dijo, tras conocer su destino.
Betular la calmó a la periodista diciéndole que “Masterchef es así” porque un día malo la puede dejar afuera, y le pidió que se quede con lo que aprendió en esta experiencia más allá de si el camino fue corto o largo “Ojalá haya una revancha porque te queremos volver a ver” le aseguró.
Martitegui explicó que el error que la condenó a Trapani fue su calamar crudo, que se llevó todo el cariño de sus compañeros antes de dejar su delantal sobre la mesada y despedirse en las puertas de las cocinas de Masterchef Celebrity.
“Quiero un derecho a réplica. Me gustaría volver porque el grupo es hermoso y amo este canal que fue mi casa durante tantos años” expresó la exconductora de Telefe Noticias.
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