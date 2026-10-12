Betular le dijo a la periodista que faltaba cocción tanto en el arroz como en el calamar “Fue casi del mar a la mesa, por eso te lo hice probar” agregó Martitegui, que igualmente afirmó que no notó lo chicloso al degustarlo.

Maru se encargó de revelar que la segunda eliminada del certamen era Paula Trapani, que manifestó una profunda desazón por haber tenido tan poco tiempo en la competencia “Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia” dijo, tras conocer su destino.

Betular la calmó a la periodista diciéndole que “Masterchef es así” porque un día malo la puede dejar afuera, y le pidió que se quede con lo que aprendió en esta experiencia más allá de si el camino fue corto o largo “Ojalá haya una revancha porque te queremos volver a ver” le aseguró.

Martitegui explicó que el error que la condenó a Trapani fue su calamar crudo, que se llevó todo el cariño de sus compañeros antes de dejar su delantal sobre la mesada y despedirse en las puertas de las cocinas de Masterchef Celebrity.

“Quiero un derecho a réplica. Me gustaría volver porque el grupo es hermoso y amo este canal que fue mi casa durante tantos años” expresó la exconductora de Telefe Noticias.