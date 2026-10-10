Oscar Gómez Castañón, una voz nacida en la Patagonia que se proyecta a todo el país.

En paralelo, revalida su rol como guardián de nuestra identidad cultural con su espectáculo "Así nacieron", las canciones más bonitas del folklore, historias de amor y desamor, de locura y de muerte, una propuesta escénica donde desentraña la poesía y las historias detrás de los grandes mitos del folclore nacional. Junto a Luciana Garrido -voz-, Juan Manuel Rubino -guitarra y voz- y Jimena Barraza y Sergio Alvero -danza-, se presentará el próximo sábado 17 de octubre, a las 21, en Clásica y Moderna -Av. Callao 892, CABA-.

Así nacieron

El origen de las canciones más bellas del folklore nacional -historias de amor y desamor, de locura y de muerte- son explicadas por Oscar Gómez Castañón en su espectáculo "Así nacieron" que se presentará el sábado 17, en Clásica y Moderna. Sus comienzos en el mundo de la música en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro

Historias de canciones

El “Cholo” Gómez Castañón rescata tres historias que sembraron las raíces de temas fundamentales en el cancionero folclórico argentino, cautivando por la riqueza de su poesía y sorprendiendo por la singularidad de las vivencias que les dieron origen.

Hablarle a las piedras

Oscar Gómez Castañón recuerda cómo -entre juegos de infancia- dio origen a su vocación por la comunicación en Cerro Negro, aquel paraje rural y yacimiento minero del noroeste santacruceño, en el corazón de la Patagonia argentina. La necesidad de contar y de escuchar.

Armando buenos equipos

Uno de los grandes méritos que marcaron la trayectoria profesional de Oscar Gómez Castañón fue el de elegir con acierto a quienes integrarían los equipos que lo acompañarían en sus tareas. Pero, como suele ocurrir en algunas ocasiones, no todos saben corresponder con gratitud.

"Tiempos modernos" el emblemático programa de Oscar Gómez Castañón en las mañanas de Radio Continental

Tiempos modernos

El “Cholo” Gómez Castañón analiza el presente de los medios de comunicación en el país, la irrupción -y casi invasión- del streaming y las audiencias que lo consumen de manera cotidiana. Subraya, además, la necesidad de contar con directivos idóneos, conocedores profundos del oficio.

Ver que ver

Un reconocido profesional de los medios de comunicación como Oscar Gómez Castañón habla de sus gustos a la hora de ver a los colegas en televisión, de las señales de noticias y destaca -con nombre propio- a un periodista de actualidad.

Recomendaciones

Oscar Gómez Castañón repasa las producciones audiovisuales que lo sorprendieron en el último tiempo, los intérpretes más destacados de la música nacional y las obras literarias -y los autores- que más despertaron su interés recientemente.

La Patagonia

La evocación de su juventud en la Patagonia despierta en el "Cholo" Gómez Castañón el recuerdo de esas sensaciones y reflexiones que le inspiraba aquel asombroso rincón de la geografía argentina.

Hay hombres que hablan para ser escuchados y otros, que hablan para hacer compañía. Oscar Gómez Castañón pertenece a esa estirpe de comunicadores en peligro de extinción: los que no buscan el destello efímero, sino el rastro perdurable.

Al igual que en su infancia frente a los cerros de piedra, el "Cholo" sigue lanzando palabras al aire, pero ya no juega en soledad: del otro lado hay un país entero que le devuelve el eco de su propio afecto.

Oscar Gómez Castañón, una voz nacida en la Patagonia que se proyecta a todo el país.

Instagram: Oscar Gómez Castañón ; Guillermo Pardini

Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna