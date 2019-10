Matias Alé y Vicky Xipolitakis, el día que tuvieron una cita

Durante el programa Podemos Hablar, de Telefé, el conductor Andy Kusnetzoff pidió que alguien levantara la mano si es que alguna vez salió con algunos de los presentes, con una clara intención hacia los dos y con conocimiento previo de lo sucedido.

"Nosotros tuvimos una salida trunca en su momento", empezó Alé, que fue seguido por Vicky: "Yo tenía la intención de zafar, porque como me dijo que él se olvidó todo".

Tras lo cual, reveló: "Era como un jueguito. Ya me acuerdo, vos le escribías a mi hermana y ella ya estaba casada, entonces le saqué el teléfono fui yo".

Entonces, el ex de Graciela Alfano señaló: "Ella me mintió, se hizo pasar por la hermana. Fuimos a casa, miramos una película pero no pasó nada".

"Vimos una película. Yo estaba medio descompuesto porque habré comido algo que me cayó mal. Me acuerdo que la cita habrá durado una hora y media, pero me pasé como cuarenta minutos en el baño vomitando", reveló Matías.