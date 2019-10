La dura confesión de Mónica Gonzaga sobre Julio Iglesias

Invitada al programa Podemos Hablar, de Telefé, Gonzaga se refirió a la cercanía que mantuvo con el español cuando éste tenía 33 y se encontraba en la cúspide de su carrera musical: "Yo era chiquitita y él estaba en su mejor momento. Hoy con la conciencia que hay sobre el abuso de menores Julio estaría en cana, no saldría nunca más".

"Yo había viajado a un concurso de belleza en Venezuela y empezamos a hablar con él durante una cena, en la que estaba Arnaldo André también. Fuimos a ver un espectáculo suyo y pasó", precisó.

A pesar de la diferencia etaria de 15 años, ninguno de los dos se fijó en eso: "Nunca me lo pregunte al tema de la edad".

"Julio es un personaje muy loco, él quería tener hijos y mi mamá me decía que no se me ocurra tener hijos con ese cantante, que me iba a dejar tirada en España", reveló.