El primer paso que acaba de dar fue el cambio de abogados para mejorar el trato con la mediática. Ayer en una nota en una radio FM de fútbol pretende ir más lejos a tal punto de estudiar la posibilidad de perdonar la “icardiada”, nombre que se puso a la conducta de Wanda de enamorarse de un amigo y fulbolista de López, Mauro Icardi con quien son padres de dos nenas (Francesca e Isabella).

"Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese. Lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada".

Actualmente Maxi López juega en el Crotone de la Serie B de Italia, equipo que le permite estar cerca de sus hijos, quienes reparten su vida entre su hogar de Milán y París (hoy Icardi juega en el plantel del París Saint Germain): "En Italia se vive estupendo, por más que sea un pueblito grande o uno chico. Mi elección el día de mañana va a ser vivir acá. Me voy a quedar a vivir porque seguramente mis hijos en los próximos años van a estar por Italia.

Se separaron en 2014 y desde entonces mantienen una guerra campal. Wanda lo denunció por no cumplir con cuota alimentaria y por divergencias en la división de bienes tras el divorcio.