Meryl Streep se suma a la nueva temporada de "Only Murders in the Building"

Meryl Streep tiene en su haber 3 Oscars de la Academia y es la persona con más nominaciones en el mundo, con un total de 21. Si bien no trascendió el rol de la actriz en la tercera temporada "Only Murders in the Building" todavía no tiene fecha confirmada de estreno.

En el video también se puede ver saludando al actor Paul Rudd, recordado por su papel de "Ant-man", que se incorpora a las grabaciones de esta exitosa serie.

"Only Murders in the Building" cuenta la vida de tres vecinos que comparten la fascinación por los podcasts de crímenes reales, y se unen en la cruzada de tratar de resolver una misteriosa muerte en el edificio de departamentos Arconia, donde viven. Los protagonistas son encarnados por Selena Gomez como Mabel Mora, Steve Martin como Charles-Haden Savage, y Martin Short como Oliver Putnam.

El actor Steve Martin publicó a través de su cuenta de Twitter una foto de los cinco protagonistas de esta temporada junto al texto "¡Comenzó el rodaje de la temporada 3 de “Only Murders in the Building”! Un elenco para soñar".

Después de una intensa segunda temporada de “Only Murders in the Building”, donde los tres curiosos habitantes del edificio Arconia del Upper West Side de Nueva York, tuvieron que extremar sus habilidades para poder limpiar sus nombres, todo volvía a la normalidad hasta que… surgió un nuevo crimen para resolver.