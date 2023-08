Mica Viciconte habló de su relación con Indiana Cubero: ¿qué dijo?

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminás cuidando como si fueran tuyas. Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”, comentó Mica en 'Agarrate Catalina', el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes cuando involucran a los pequeños”, agregó, misteriosa, sin nombrar a nadie, pero despertando especulaciones sobre si sus palabras estarán dirigidas a la modelo.

En cuanto a cómo se lleva con todos los niños, agregó: “La organización es la misma. Luca tiene presente todo el tiempo a la hermana. Está, se divierte, es muy a favor”. Y cerró en tono sincero: "Él pasa por las habitaciones, las busca. Ver que se divierten, que son compinches. Me encanta, celebro que tenga hermanas y que se amen”.

Vale recordar que hace unas semanas atrás, Cubero con Mica, Luca e Indiana viajaron al norte del país a disfrutar de unos días de vacaciones juntos. Según compartieron en las redes, visitaron las Salinas en Jujuy y dejaron registrado el instante con las clásicas tomas sobre el suelo de sal y el agua cristalina que divide el terreno. Súper divertidos, se pudo ver a la familia muy unida.

Hace unos días, Indiana y Mica pasaron un rato largo armando un rompecabezas gigante, de 1.000 piezas, y dedicaron buena parte del tiempo a estar juntas. Y a pesar de la insistencia, no pudieron lograr su objetivo de completarlo. Muchos usuarios celebraron la decisión de ambas de pasar un buen tiempo juntas y hacer una actividad recreativa. En ese momento, por lo contrario, los seguidores de Neumann vieron la imagen como una provocación para Nicole, quien actualmente no se lleva bien con su hija

Nicole Neumann habló sobre la presencia de Indiana Cubero en su casamiento

"Mas vale que va a estar. No lo podría hacer sin mis hijas", sentenció la modelo sobre la presencia de la adolescente en su boda la semana pasada en diálogo con Intrusos.

"Hay un montón de gente a la que no le estuvo llegando la invitación. En esta segunda etapa, las enviaron las wedding planner y se escaparon algunos. Muchos creyeron que no la habían recibido porque no eran de mi número de teléfono directo, pero lo tienen en el chat", respondió la modelo sobre las críticas de algunos famosos que se quejaron de no haber sido invitados.

Del mismo modo, el cronista de Intrusos quiso saber si su mamá asistiría al gran evento. "No sé, no sé", dijo entre risas tratando de evitar la incómoda pregunta.

"Mi papá va a entrar conmigo y estamos en el día a día hablando. Tenemos que arreglar su traje", confesó asegurando la presencia de Bernd Unter Ruberbacher en el día de su boda.