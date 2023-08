Antonela Roccuzzo posó con un sensual look y enamoró a todos sus seguidores

La influencer llevó un short deportivo que combinó con un top con la espalda descubierta. Un look muy sensual para hacer gimnasia con el que cautivó a sus más de 36 millones de seguidores. Para finalizar el outfit, se puede observar una exclusiva cartera Dior en el mismo tono que terminó de elevar todo el atuendo.

El-look-total-black-de-Antonela-Roccuzzo-740x891.jpg

La esposa de Lionel Messi recaudó más de 1 millón de likes y miles de comentarios de famosos argentinos y de todo el mundo, asi como también de sus amigas y parejas de otros futbolistas.

El-look-total-black-de-Antonela-Roccuzzo-1-740x955.jpg

La confusión de Antonela Roccuzzo que se hizo viral

Luego del último partido del Inter Miami ante Nashville, por la US Open Cup, Antonela Roccuzzo protagonizó un graciosoe insólito momento con el futbolista Jordi Alba. Y es que la esposa de Lionel Messi ingresó al campo de juego para celebrar junto a sus hijos y fue directo a saludar al que pensaba que era Lionel Messi.

Resulta que la rosarina no se percató que en realidad la persona a la que estaba yendo a saludar era nada más ni nada menos que el defensor español. Él le respondió el saludo, pero por un momento pareció que Antonela le iba a dar un beso y justo se da cuenta de que en realidad no es Messi. El gesto de confusión, acompañado por la risa de Alba, hicieron que esa situación no pase a mayores.

Alba luego fue a saludar a los hijos de Messi y Antonela siguió buscando a su esposo dentro del campo de juego para felicitarlo por el pase a la final de la US Open Cup. El video fue subido por un usuario a las redes sociales y se volvió viral.