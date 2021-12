Mica Viciconte posteó una ecografía con la cara de su bebé

“Hoy fuimos a visitar a Luca Cubero. Ellas, felices de ver a su hermanito”, escribió el ex futbolista de Vélez Sarsfield en las redes junto a la dulce postal de sus niñas y la eco de su pareja.

xWab8PZPFE-700x000.jpeg

“Te estamos esperando”, agregó Viciconte con un emoji de un corazón y el estudio que muestra en mejor definición el rostro de su bebito que llevará el nombre de "Luca".

pRoZ3YzwZE-700x000.jpeg

Hace unos días, Nicole Neumann contó que las tres niñas le reclamaron a ella un hermanito más chico: “Mis hijas me dicen ‘queremos un hermanito de tu parte’. Me siguen pidiendo el mío. No les basta”.