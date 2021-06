Michael Fox cumple 60 años: El eterno Marty McFly

1478692875_523433_1478693489_noticia_normal.jpg

La fama y popularidad de este singular comedia nte llegaría con el papel de Alex P. Keaton en la serie Family Ties, que fue transmitida por la NBC durante siete temporadas (desde 1982 hasta 1989).

Embed

Pero sin dudas, lo que lo catapultaría a la fama mundial sería la película "Volver al Futuro" estrenada en 1985.

La exitosa saga producida por Steven Spielberg se compone principalmente de tres películas de ciencia ficción donde Fox interpreta a Marty McFly y Christopher Lloyd hace el papel del científico Emmett «Doc» Brown.

Embed

Pero lamentablemente, en el año de 1991, al actor de Volver al Futuro le diagnosticaron Parkinson y pudo mantener ocultos los síntomas hasta 1998, cuando finalmente decidió revelar que sufría de la enfermedad.

De igual manera, Michael Fox siguió actuando en series y películas, pero ahora la enfermedad estaría a punto de afectar su capacidad de actuar.

Embed

El lanzamiento de su libro

En noviembre del año pasado, Michael Fox lanzó su libro No Time Like The Future (No hay tiempo como el futuro), donde habla sobre la importancia que ha tenido el optimismo en su vida.

"Mi habilidad con la guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo más difícil. Así que todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto", dijo el actor sobre los problemas de memoria que padece a causa de su patología.

También, Fox señaló que para retrasar el deterioro de su memoria, se ayuda con trabalenguas, que mejoran su dicción y su capacidad de memorizar.

Si bien la actuación ha sido parte de toda su vida, no es hoy una prioridad para él. "Los últimos años han sido más difíciles que la mayoría. Pero tengo cosas con las que he sido bendecido y que son increíbles. La vida es rica. La vida es buena", finalizó.