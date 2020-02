Mikaela, la hija de Steven Spielberg debutó como actriz porno

La joven, de 23 años, que fue adoptada por el director y su esposa Kate Capshaw en 1996, señaló en una entrevista con el matutino británico "The Sun" que ya comenzó a producir vídeos pornográficos, que subió a la red PornHub, pero los tuvo que retirar por no tener la licencia de trabajadora sexual de Tennessee.

La hija del director de E.T. El Extra-Terrestre (1982) y La lista de Schindler (1993) se definió como “un animal sexual” mientras espera obtener una licencia para poder ejercer como stríper en sus videos y también en clubes, y asegura que sus padres no se han opuesto a sus planes. “Están intrigados por su decisión, pero no enfadados", aseguró la joven, que les anunció su nuevo de rumbo vital a través de una conversación por videoconferencia ya que desde hace unos diez años vive en Nashville, lejos de Hollywood.

"Estaba muy cansada de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. Y, sencillamente, me cansé de trabajar día tras día de una forma que no llenaba mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada", afirmó.

El nombre que eligió para iniciar su carrera es Sugar Star (Estrella de azúcar) y sus primeros videos son en solitario, más centrados en el fetichismo. En pantalla no quiere relaciones sexuales con otras personas, por respeto a su prometido, Chuck Pankow, de 47 años.

“He lanzado mi propia carrera, autoproducida, en el mundo de entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones. Me he dado cuenta de que no hay ninguna vergüenza en estar fascinado con esta industria y en querer hacer algo sano, seguro y de consenso”, esribió Mikaela en las redes sociales.

Mikaela fue adoptada al nacer por Spielberg y su esposa en 1996, y es la sexta de siete hermanos, junto con Jessica Capshaw, Max Samuel, Theo , Sasha Rebecca, Sawyer Avery y Destry Allyn.

Además, en la entrevista con el diario británico la sexta de los siete hermanos Spielberg habló por primera vez sobre su difícil pasado, y relató que sufrió abuso sexual por parte de hombres ajenos a su familia o a su círculo de amigos. Estos episodios de su infancia afectaron su salud: sufrió ansiedad, anorexia, alcoholismo y tiene trastorno límite de la personalidad. “Cuando tenía 11 años estaba fuera de control, algo que fue creciendo y creciendo hasta hace dos años. Esa espiral terminó hace poco. Hace dos años estuve a punto de morir un par de veces”.

“Él siempre amó que yo fuera única y que sepa exactamente lo que quiero. Hemos tenido nuestros conflictos, pero a él siempre le ha encantado la forma en que funciona mi cerebro y realmente lo ha nutrido para mí", dijo en relación con el afamado cineasta.