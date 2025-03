Mike Amigorena: "Me encantan los accidentes y la gente que se quita la vida"

"Yo iba a ser médico forense, porque me vuelve loco la anatomía, me encanta la morgue", afirmó.

Pero lo que más desconcertó a los presentes fue su siguiente declaración: "Me encanta el ser humano abierto, me encanta el cerebro, los tendones, las articulaciones. Es horrible, no lo iba a decir, pero me encantan los accidentes, la gente que se cae, que se suicida".

Su comentario dejó en silencio a los invitados, hasta que él mismo intentó restarle seriedad con una frase irónica: "Buen domingo para toda la familia", entre risas.

Eduardo Sacheri y la experiencia en el parto de su hija

Más adelante, el escritor Eduardo Sacheri, otro de los invitados, contó que casi se desmaya durante el parto de su hija. A esto, Amigorena respondió con otra anécdota sobre su interés en el cuerpo humano.

"Para mí, fue el mejor momento de mi vida. A mí la partera me decía que no podía mirar, pero yo quería ver la herida, cómo sacaban a Miel", recordó el actor.

Además, contó que guardó la placenta de su hija y la enterró en su jardín. "Hoy por hoy hay una catalpa en el jardín de mi casa con la placenta de Miel", reveló.

Las declaraciones de Amigorena no pasaron desapercibidas y generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron sus palabras y su forma de expresarse sobre temas sensibles.

Bossi casi vomita

El actor Martín Bossi estaba a punto de comer cuando su colega hizo una impactante confesión sobre su fascinación por la morgue. El comediante estuvo al borde de escupir su comida.

En ese instante, Bossi estaba llevando un bocado a su boca y, al escuchar la frase, casi lo escupe. Con una expresión de asco y desconcierto, el humorista intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar hacer una mueca de desagrado mientras tragaba apresuradamente.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde las reacciones de Martín Bossi fueron las más comentadas. Muchos usuarios destacaron su gesto de incomodidad y bromearon sobre su capacidad para no interrumpir el almuerzo en plena televisión en vivo.