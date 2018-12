Militta Bora sobre su relación con Chano: "Hubo un hecho de violación"

En 2016 se conocieron en el ámbito de la música y tuvieron una mini luna de miel en España. Allí la encontró el espanto -en función de su relato- justo en el momento que Chano salía de una rehabilitación por su adicción a las drogas: “Una noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que ‘no’. Hubo un hecho de violación”.

La denuncia recién la pudo hacer dos años después alentada por el colectivo de Ni Una Menos: “Me llegan testimonios de un montón de chicas, incluso de algunas que eran menores de edad”.

También se animó a opinar de la breve relación en 2015 de la nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale Del Carril, con el rockero: “Según Barby Majule, quien fuera coach de ambas en Bailando por un Sueño en distintos años, me contó: ‘Chano la llamaba (a Juana Viale) y la trataba de ‘puta’, la acosaba en los ensayos. Esa fue la versión que a mí me llegó”.

Militta Bora contó que Chano también maltrató a Juana Viale

Ante la pregunta de ¿porqué no denunció la violación antes?, Militta contó que “tenía mucho miedo. Él siempre me amenazaba, me decía: ‘Yo tengo miedo de que, en medio de una discusión, te caigas y te desnuques’, fue una relación muy violenta”’. Y el golpe final era que “cumpliera con la amenaza de hacerme desaparecer de la escena musical”.

No era una invención para ella el poder que podía gozar Chano: “Cuando chocó, sus abogados cubrieron las pruebas de su adicción”. A su vez, Militta agregó: “Tenía un enganche emocional muy grande. La lástima, la pena que genera Chano a mí, a vos y a todas las personas por su adicción”.

Chano no contestó a la denuncia de Militta, sino que en las redes está promocionando su nuevo disco con un golpe bajo: “Dale el re-tuit o vuelvo a chocar”.