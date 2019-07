En concreto, el hoy productor teatral estaba contando durante el almuerzo cómo llegó Dionisio a su vida, cuando la Chiqui lo incomodó con un comentario. Tras un año buscando con notorio interés una oportunidad para ser padre, Flavio logró por fin su cometido a partir de descubrir el método en los Estados Unidos. Asimismo, Mendoza explicó su relación con Giselle, la mujer que aceptó llevar en su vientre a su hijo:

"El de ella es un verdadero amor de mujer", sostuvo el creador de Stravaganza y Mahatma, entre otros espectáculos. "Todo el tiempo estamos en contacto y forma parte de mi familia. Hasta me manda mensajes cuando ve algo de Dionisio en las redes", recalcó.

Fue en ese momento que Mirtha lo interrumpió certera: "¿Cobran por eso?", dijo incomodando algo al invitado. Sin embargo, Flavio enseguida explicó: "Lo que cobra esa persona no es suficiente para llevar a esa personita que no es tuya durante nueve meses, de amarlo y creo que deberían cobrar mucha más", sostuvo realzando el rol de la mujer que colaboró para que él alcanzara su deseo. "Ella me dijo que había crecido y estudiado pero sentía que no había hecho nada por el mundo. Incluso antes de este método quiso donar sus óvulos. Luego ser vientre subrogado, a pesar de que su marido estaba completamente en desacuerdo", detalló Flavio sin guardarse nada.

Fue entonces que con su espíritu sincero y su estilo directo, la Chiqui acotó: "pero eso eso raro".

De inmediato, Flavio contraatacó. "¿Por qué lo pensás así?"

"Bueno, en algún momento tendrá deseo de ver al chiquito’". "Lo vio y lo ve, es un acto de amor. No hay que verlo como una rareza", justificó el productor.

No convencida con la respuesta, Mirtha insistió: "pero comercia con esto...". "Comercia por una buena causa, así como hay gente que comercian por malas causas. En Estados Unidos es muy caro estudiar y por esto, ella ahora puede enviar a sus hijos a la escuela". Por último el orgulloso papá compartió sus impresiones tras contactarse con la mamá de Dionisio.

"Ella me dijo ‘este fue un viaje maravilloso y cuando tu hijo nació y lo vi en tus brazos, para mí ahí terminó el viaje’. Se sintió plena y tal es así que acaba de tener un hijo. Es un ser maravilloso que voy a amar toda mi vida", expicó.