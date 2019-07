"Me acabo de levantar y vi en Twitter que ayer bailó esta chica... Screpante. Ay, Dios mío. ¡Qué embole! Aburridísimo lo tuyo. Escuchame una cosa, de mujer a mujer, yo te voy a dar la previa. Te pusiste a hablar del pibe, de las fotos sexys... Yo siempre pensé que te merecías algo mejor y te lo dije hace cinco años atrás, cuando hablamos por teléfono, el mismo día que me dijiste que era una negra de mierda y que estaba inventando todo", comenzó diciendo Diarco.

"Después subí una foto en tanga del Pocho y todos me decían que era mentira, que él me la había mandado, y vos dijiste que la habías sacado vos en un cumpleaños tuyo. A ver, si vos sacaste la foto con tu celular y, según vos y el Pocho no me conocía a mí, pero yo tenía la foto y la subí. La foto era en un cumpleaños tuyo y yo no lo conocía a él. Entonces no entiendo. ¿Quién me mandó la foto? ¿Vos o el Pocho?", agregó.

Diarco fue en su momento denunciada por Lavezzi aunque nunca le llevó a la Justicia. En ese momento Screpante también salió a defender a su pareja aunque con el tiempo de alguna manera se terminó confirmando lo que denunció Diarco y por eso ahora hizo su descargo. "¿Cómo son las vueltas de la vida, no?. Yo hace cinco años era la loquita, la mentirosa, la negrita que quería prensa porque el Pocho estaba en el Mundial. Hace cinco años atrás, esto no tenía nombre. Hoy se llama acoso sexual. Y después de haberle ganado dos juicios con pruebas, chats, fotos y videos. Vos lo seguiste cubriendo, seguiste mintiendo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿O por cuánto? Quizás si hubieses dicho la verdad en ese momento, a mí me podrías haber ayudado. Digo, ¿no? De mujer a mujer. Vos sabés cómo están las cosas hoy. Te mando un beso", cerró, sin filtro.

La pela entre Diarco, Lavezzi y Screpante, tuvo su origen en 2014 cuando según contó el Pocho la contactó por Internet y comenzó a seducirla. Ayer, comenzó su venganza...

