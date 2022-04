Embed

“Ya vamos a estar, yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar", dijo la señora sobre su regreso y el de sus colegas, Susana Giménez y Marcelo Tinelli. De todas maneras aclaró que faltan determinar algunos detalles y que aún no puede dar más información.

La prensa aprovechó el momento para preguntarle su opinión sobre la decisión de Fabiola Yañez de dar a luz en un sanatorio privado, y no en uno público. Frente a esto Mirtha Legrand contestó: “Y...no sé, tendrá sus motivos, pero los desconozco”.

Asimismo desmintió los rumores de su pelea con Adrián Suar, según lo trascendido, por haberle ofrecido una emisión mensual. “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”, aclaró.

La mención de los memes entorno a su edad no faltó y la Chiqui no dudó en contestarles a quienes se burlan de ella y aseguró que no le afectan en lo más mínimo. “Nada, los tengo bien vividos, ojalá ellos lleguen a mi edad como yo”, sentenció.

61308_20160917201009.jpeg Los memes que circularon sobre la edad de Mirtha Legrand

Desde el estudio, la panelista Pía Shaw auguró que pronto habrá novedades sobre el cierre de contrato de la conductora, y esbozó una fecha estimativa: “El 18 de abril será un gran día para estar atentos”.