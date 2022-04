"Ella entiende que hay elementos para demandar al programa, a la conductora, y a varios de los panelistas que intervinieron -para ella- de mala fe", precisó Ángel de Brito en su programa LAM.

Al enterarse de la posible demanda, Florencia de la V habló este mediodía en Intrusos y demostró no sentirse asustada ante la posibilidad de enfrentarse legalmente contra Rosenfeld: "No estamos agregando absolutamente nada. Yo les pregunté a las chicas su experiencias y ellas las están contando. Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia. A mí no me intimida para nada Ana Rosenfeld, no le tengo miedo, no lo tuve hace 20 años, no lo voy a tener ahora".

Asimismo, Florencia habló de lo importante que puede ser ir a la Justicia con alguien como Rosenfeld, pero aseguró que está completamente respaldada en caso de que se concrete la demanda.

"Iremos todos de la mano"

"Yo sé que ella tiene una estructura, tiene un bufete de abogados y tiene mucho tiempo para dedicarle a esto; pero bueno, iremos a la Justicia, con las chicas, los abogados, iremos todos de la mano y nada, que se aclaren las cosas que se dijeron que no son ciertas, la Justicia dirá", afirmó la conductora.

Cabe destacar que fue Ángel de Brito el encargado de alertar a América TV y a sus colegas de "Intrusos" (América TV) sobre la demanda que planea hacerle Ana Rosenfeld por todo lo ocurrido esta semana.

Ayer, el conductor develó en "LAM" que la abogada dejó un aviso antes de iniciar sus vacaciones, en medio del conflicto mediático más grande que ha vivido: "La doctora Rosenfeld comentó que le va a iniciar juicio a Intrusos, a todo el programa, a Flor de la V, a cada uno de los panelistas".

De Brito explicó que aún no tenía detalles sobre por qué motivo iniciaría la demanda su nueva angelita: "Les va a hacer juicio, está muy enojada, va a demandar, no sé por qué tema, pero obviamente por las cosas que dijeron en los últimos dos programas. Ella siente que hay elementos para demandar al programa, a la conductora y varios de los panelistas que intervinieron de mala fe en esta situación".