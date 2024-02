Mirtha Legrand explicó por qué no quiere recibir regalos en su cumpleaños

“Grabo el programa, después vengo a mi casa, me voy a recostar un ratito y a las 20.30 llegan los invitados. Tengo que atender a los periodistas, estar con todos mis amigos y mi familia”, comenzó a detallar en declaraciones radiales.

Luego le preguntaron si era cierto que no quería regalos y ella respondió: "Primero, que esta todo carísimo y segundo, no los quiero comprometer, pero estoy seguro que algunos van a traer”.

“Estoy muy contenta, feliz de la vida, sana, alegre. Quisiera que nuestro país esté un poco mejor para que todos vivamos un poco mejor. Yo no puedo creer los precios, ¿quién lleva los precios a estas cantidades enormes? Nada baja de mil pesos, es terrible, nunca hemos vivido esto”, se quejó.

Sobre el presidente Javier Milei, opinó: “Por momentos me gusta, por momentos no me gusta. A veces un poco violento. Pero está reconocido en el mundo. Lo que hay que bajar como decís vos, un poco la violencia, la confrontación. La calle está violenta, asesinatos, muertes, gente joven armada. ¿De dónde sacan los revólveres? Hasta ametralladoras. Argentina siempre fue un país civilizado, pero ahora no lo es”, aseguró.

En declaraciones anteriores, había dicho: “No quiero que traigan nada porque está todo muy caro, pero seguramente alguno va a venir con regalitos. Yo sé que es un esfuerzo y tengo de todo... Los costos de vida son terribles, a la gente no le alcanza para vivir. Yo no hago compras, pero tengo una persona de confianza que hace las compras de la casa y siempre que vuelve me dice ‘señora, qué horror los precios’. Está muy difícil la cosa, muy difícil”.