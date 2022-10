Mirtha Legrand le hizo un fuerte reproche a Jorge Lanata

El pasado 23 de abril, el conductor de Periodismo para Todos (PPT) se casó con Elba Marcovecchio y lo celebró con una gran fiesta a la Mirtha no fue invitada lo que causó la sopresa de la prensa y de la propia Chiqui.

¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?

“Hace mucho que te quería preguntar… ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?”, indagó sin filtros la conductora y el periodista, con nervioso y entre risas le respondió: “no puedo creer que me preguntes esto al aire”.

“Es increíble en todo el sentido de la palabra, en lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa… yo ya lo expliqué, no te invité porque era relejos y tarde, entonces dije ‘¿para qué te voy a meter en ese compromiso?’”, aclaró el periodista.

Además del reproche, Mirtha Legrand le contó a Jorge Lanata que ella esperó la tarjeta, "yo decía ‘hoy va a llegar’ y al día siguiente lo mismo. Es un chiste que hago, si me hubiera dolido mucho no te lo preguntaba”, le señaló al notar la reacción del conductor de PPT.

Por su parte, Lanata bromeó: “me hubiera encantado que vinieras, es más, no le digas al Elba, la próxima vez que me case te invito”.