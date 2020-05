Juana Viale, quien está reemplazando a la tradicional conductora, protagonizó un momento más que emotivo en televisión. Se esperaba que Legrand se comunicara con su nieta por teléfono pero decidió manifestar su dolor en Twitter.

Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo", escribió Mirtha Legrand en su cuenta de Twitter en su primera declaración pública tras el fallecimiento de su hermana Silvia Legrand, a quien llamaba cariñosamente Goldie. Mientras tanto en su ciclo de El Trece que actualmente no conduce por la necesidad de cuarentena ya que es una persona de riesgo, su nieta Juana Viale intentó mantener la compostura pero no pudo evitar el llanto. Juanita comentó que estaba muy nerviosa y se le notó. Y estuvo muy emocionada pese a sus intentos por hacer el trabajo de su abuela con profesionalismo.