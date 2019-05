La diva todavía no puede regresar a sus tradicionales ciclos y este fin de semana la reemplazará, nuevamente, su hija Marcela Tinayre. Pero Chiquita habló y contó cómo está de salud: "¡Estoy muy repuesta!", dijo y agregó: "No vuelvo hasta que me saquen los puntos".

Lo que parecía que iba a ser solo un faltazo de un fin de semana, esta noche y por segunda vez, Mirtha Legrand no estará presente en su programa. Enseguida se dispararon los rumores sobre su estado después de que el 12 de mayo fuera intervenida quirúrgicamente por una brida abdominal, de la cual salió satisfactoriamente, pero el alta médica se vio demorada por una complicación de último momento.