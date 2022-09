Mónica Fernández, expareja del Teto Medina: "Es perverso"

Momentos después, en una entrevista para el medio C5N, Mónica Fernández, expareja del conductor que lo denunció por violencia de género años atrás, habló sobre el perfil psicológico del detenido.

Habló la ex pareja del Teto Medina Es un mitómano.mp4

"Es una persona mitómana, perverso, narcisista. Tenía una imagen que parecía algo y era otra. Era un monstruo. Muchas veces me ha dicho ‘soy el diablo, pero nadie te va a creer", señaló Fernández.

Al ser consultada sobre la situación de su ex pareja, Mónica Fernández aseguró que no conocía "la dinámica del centro", porque cortó todo vínculo con Medina. "Lo tengo bloqueado y tampoco quiero que nadie me cuente nada".

image.png Mónica Fernández lo denunció por "violencia y abuso con el uso de arma"

"Igual es obvio esto: cómo van a aponer al frente de una institución a alguien que todavía tiene un problema para resolver con la Justicia", agregó.

Mónica Fernánezlo denunció por "violencia y abuso con el uso de arma" en el año 2019. Por ese entonces, la mujer había contado que mantuvo una relación con el conductor televisivo y luego presentó cargos en su contra por "violencia de género". Fue pareja del "Teto" por cinco años.

"La esencia es la misma, no cambias. Alguien lo asesoró para que ‘limpie su imagen’. No me sorprende nada de que está pasando", remarcó.