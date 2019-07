"Sos parecido a tu abuelo y a tu mamá, Silvia, a quien le tengo un gran cariño", arrancó Susana. Y en un mea culpa volvió a pedirle disculpas a Pelusa, esposa de Carlos cuando ella irrumpió en su vida: "Pelusa (abuela de Agustín) y yo nos encontramos después de muchos años. La invité al programa, pude pedirle perdón. Yo no sabía que Carlos... todos los hombres que engañan a la mujer no dicen que están casados, dicen 'nos estamos separando'. Te mienten y uno se lo cree".

Agustín contó que "Siempre soñé con ser actor. Hice el casting para la serie sobre la vida de mi abuelo y quedé. Tenía 17, hace dos años. Me dieron una participación pequeña pero estoy super agradecido". Susana dijo "a él no le hubiera gustado verse en la serie, era muy reservado". Y acto seguido el joven tomó las riendas de la charla: "yo vine a preguntarte cosas a vos", dijo. y contó que "Mi mamá me dijo que la única vez que Carlos se fue de casa fue para estar con vos".

Acalorada, Susana pateó la pelota afuera: "Hicimos una película icónica. (La Mary). El era mujeriego, cuando lo conocí me dió un beso en la boca delante de mi novio", y allí el joven la arrinconó de nuevo: "¿Es cierto lo del mito de la escena (según el cual Monzón y Susana hicieron el amor realmente en La Mary)?. "Nooo, no es cierto -dijo Susana-. Eso del 'corte, corte' y que no cortábamos no fue real. Alguien salió a decirlo. Era muy carismático Carlos, era muy especial, le tenías que gustar mucho para que sea simpático con vos. El problema de él fue el alcohol".

Precisamente por eso llegó la debacle en la pareja: "Nos separamos después. Porque el dejó de pelear por los títulos, no tenía nada que hacer durante el día, iba a todos los boliches, a Santa Fe a comer con los amigos, el alcohol... ¡de día tomaba!".

En un tramo mas tierno de la charla Susana contó que no solo le puso profesionales que lo ayudaran en la dicción sino que ella misma le dio clases a Carlos: "la profesora le enseñaba a modular. Y yo, que soy maestra, a la noche le hacía dictados y yo lo corregía. Otra noche le tomaba matemáticas...le regalé su primer libro. El antes de eso solo había leído el Tony o D'Artagnan", contó.

