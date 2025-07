Luis Ventura mostró cómo quedó tras la brutal agresión que sufrió en la cancha

“El tipo viene caminando de frente y nunca esperé que me iba a pegar donde lo hizo. Si era más arriba en la sien, me mata”, reflexionó Luis, tras conseguir el alta médica, un día después de sufrir el fatal ataque en el enfrentamiento deportivo entre Victoriano Arenas y Central Ballester, de la Primera C.

“Yo, si juego mañana con Ballester, voy a ir de vuelta y sentarme en el banco como corresponde. A mí no me van a correr más", aseguró Ventura, al referirse a la golpiza se produjo porque se trató de una "zona liberada". "Y menos un tipo que favorecía las apuestas clandestinas, se llenó los bolsos a costillas del esfuerzo de los compañeros. Entregaba partidos, entregaba puntos y entregaba jugadas".

"Caradura de mier… que provocó todo el incidente dentro de la cancha. El presidente dijo que no hubo barra. Esas fueron sus palabras. Sé que alguien me mete la piña, quién me golpea. Muchachos, lo que quiero que resuelvan esto, sino van a matar gente. Yo soy un tipo honesto que labura todos los días, lo saben, le consta a todo el mundo. Me pueden ver en televisión 25 horas por día, como también si quieren ver quién provocó la agresión, vaya y miren los videos", enfatizó el conductor de Secretos Verdaderos.

EL POSTEO DE VENTURA

Fue en las últimas horas que Luis recurrió a su cuenta oficial de Instagram para mostrar, en primer plano, el daño que le hicieron en su cara. "El energúmeno y cobarde que me dejó así y hasta pudo matarme, se llama Sebas Maurito... Por ahora no digo el apellido y a quien responde, y por qué taba adentro de la cancha de Ballwster, quien lo dejó entrar y salir de las agresiones....", expresó el periodista.

Luis Ventura habló de la agresión que sufrió

"Victoriano le suspenden 6 jugadores que fueron las victimas y a los victimarios 4 que fueron los de las facas tumberas y todas la Apuestas Clandestinos.... Ya voy a dar a conocer al Cangrejo que soborna pibes para vayan pa tras para que escuchen su voz y cómo pudre la frescura del fútbol sano.... Para que empecemos a conocer a las lacras de nuestros pibes", cerró Ventura, tajante, desde su redes sociales.