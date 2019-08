‘Heridas cerradas’, fue una de las frases del mensaje compartido en Instagram. En las stories de esa red social More Rial se mostró junto a su hermana en un auto y disfrutando de un paseo.

De esa manera, las hermanas volvieron a demostrar que a pesar de las adversidades, siempre se mantienen unidas. En otro posteo, More Rial reflexionó al respecto: "Llega el día en que te despiertas y ya tienes todas tus heridas cerradas. No quedaron marcas ni cicatrices. Estás sonriendo y con ganas de encarar la vida con fuerza. Y ahí es cuando te das cuenta que no importa qué pasó o qué te vaya a pasar, vas a poder porque siempre pudiste. Estás pudiendo ahora y vas a poder siempre".

En más de una oportunidad More Rial se mantuvo distanciada con su hermana Rocío, sin embargo, el tiempo siempre las vuelve a unir. Ahora, las hijas de Jorge Rial volvieron a mostrarse juntas y cómplices.

More Rial protagonizó distintas peleas mediáticas con su familia, y cuando fue con su papá, también se distanció de su hermana Rocío, quien defendió por completo al conductor. Sin embargo, el tiempo pasó y lograron reconciliarse.