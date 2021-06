Moria Casán blanqueó su romance con el "Pato" Galmarini

"El romance que yo menos esperaba es el que presenta la revista Caras en su portada de hoy. Quedamos todos secos cuando la vimos. Yo el otro día les decía a las chicas, ‘¡qué tranquila está Moria Casán! Hace mucho tiempo que no sé nada de la One'. Y ahora aparece en Caras", comenzó diciendo el periodistas Ángel de Brito sobre la tapa de la revista donde se ve a la ex vedette junto al al padre de Malena Galmarini, presidenta de AySA.

Luego, el conductor de LAM leyó el titular y la descripción de esta inesperada historia de amor: "Moria y El Pato Galmarini: 'Tengo un crush con mi profe de historia', tal como lo presentó, en alusión a sus conocimientos sobre el peronismo en particular y la política argentina en general.

Según lo indicado en la publicación, "él ladeslumbró con sus conocimientos y conquistó su corazón".

Recordemos que el Pato Galmarini siempre estuvo ligado al ámbito de la política.

El hombre de 79 años entre 1989 y 1993 se desempeñó como secretario de Deportes del gobierno de Carlos Menem.