Moria Casán lapidaria: "Este Cantando 2020 es el Ladrando 2020"

"Este Cantando 2020 está borrando al Bailando por un sueño -explicó Moria-, porque todo el mundo baila, aunque sea en un casamiento. Pero cantar es otra cosa. Cuando algo es tan malo, es bueno", señaló al referirse al nivel de los participantes del show producido por Marcelo Tinelli para el trece.

"A mí y al público nos interesa el que canta mal -continuó explicando-, porque el que canta bien no es que aburre pero no sorprende. A mí me gusta ver cómo aprenden, cómo avanzan. La gente tiene morbo. Quieren ver cómo ladran. Este es el 'Ladrando 2020'. Me divierte la gente que hay", confirmó una de las figuras más inteligentes del país en declaraciones a Los Ángeles de la Mañana (el trece).