Ahora, con una denuncia efectuada contra el conductor por violencia de género, Kampfer no pierde ocasión de recordar cómo fue echada de la emisora que la cobijó cuando cayó en desgracia tras su ruptura con el vicepresidente Amado Boudou y el procesamiento junto a él en una causa judicial por corrupción.

Ahora, desde su silla de panelista en Nosotros a la Mañana (El Trece), Agustina volvió a la carga contra Incorrectas asegurando que cuando la echaron, ella todavía tenía un contrato vigente. "Francamente cuando lo denuncié en la Comisaría de Género a Feinmann supe que era una posibilidad que me desvincularan. Aspiré a que no fuera así, pero evidentemente me equivoqué. Yo pedí garantía en el canal para poder trabajar tranquila, porque se imaginan que no es justo para nadie trabajar en esas condiciones. No me ofrecieron garantías", dijo en ese ciclo, y aseguró que Feinmann la amenazaba en los pasillos.

Pero además, Kampfer se quejó de que ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse al aire, y que ni la conductora hizo referencia al respecto. “Me parece que hubiera sido responsable de su parte, aunque sea despedirme en el programa. Ni siquiera me mencionaron, no mencionaron que fui desafectada, ni siquiera me mandaron un saludo. Hubiera sido lindo, ya que estuve desde el día uno, que dijeran algo. Pero, seguramente, alguien le pidió que no dijera nada”, dijo.

Moria, que no se pierde una, le devolvió el favor en su cuenta de Twitter. "Hello reina, no puedo creer que estando en un programa de El Trece todavía recuerdes Incorrectas. No es mi programa, soy la conductora y desde el primer día dije que éramos todas iguales. Si pensás que obedezco órdenes no hubieses aceptado hacer una picture conmigo dándonos un beso en la boca y las recordé el 14 que se cumplió un año a Julieta Kemble, Julieta Prandi y a VOS!", escribió la One.

Pero Moria fue más allá y le explicó por qué fue que no la saludó, con palito incluido. "Lo que pasa que se tomaban tantas vacaciones que pensé que te ibas nuevamente, no que te desafectaban, nadie es imprescindible y el programa se llama Incorrectas no se llama MORIA y somos dinámicas y rotativas!", explicó.

"Sos vegetariana y tenes que trabajar con un POLLO, ja. Seguí haciendo yoga. Kisses a Juan, tu boyfriend y tu mami. Bye tesora", agregó en otro mensaje en relación a Joaquín Pollo Álvarez.

"Me olvidaba que no tenés Twitter, así que si mañana estás en El Trece y no te fuiste de vacaciones, no te van a quitar tiempos con estas huevadas, sos una periodista que nunca se manejó con gossip de forrándula, solo lo hacías en Incorrectas, un sacrificio #SORRY #RedeWoman", finalizó, sin piedad.

Pero no fue Kampfer la única destinataria de los epítetos de avanzada de la lengua karateka de Moria. También Jorge Rial recibió algunos fustazos, cuando Moria dijo que "es uno más que tiene ese programa gracias a mí", en referencia a los cuatro meses que lo suplantó al frente de Intrusos cuando el conductor debió retirarse para limpiar un poco su imagen tras las revelaciones de su hija Morena.

La cuenta de Twitter de la One volvió a arder este lunes por la tarde, cuando respondió a una nota en la que se preguntaba si la conductora de Incorrectas había ninguneado a Jorge Rial, ya que en un posteo en Instagram se refirió a Intrusos como el "programa del mediodía".

Ácida, Moria afirmó: "No, como voy a ningunear al lider de @AmericaTV, que es el único que hace rating y todos los demás son mediocres, asnos y burros. Claro, se refiere a periodistas y yo soy una celebrity, no me doy por aludida".

En su catarsis, la diva recordó las palabras de Rial en medio de su fuerte pelea con América y Aptra por la organización de los premios Martín Fierro: "Sé que están haciendo personal el enfrentamiento con Aptra. Por lo menos es lo que me llega, versiones, cosas agitadas desde adentro de este canal además. (...) Vivo hace 20 años de un programa que conduzco y que inventé yo. No hay muchos que puedan decir esto, somos muy poquitos con esta trayectoria".