Moria Casán y Andrea Rincón se vuelven a enfrentar en el Cantando 2020

Anoche, Andrea Rincón participó del Cantando 2020 como famosa invitada de Jey Mammon. Tras el anuncio de su presencia, muchos se preguntaron: ¿qué pasará cuando la actriz se reencuentre con Moria Casán?

Moria y Andrea tuvieron fuertes roces en Showmatch 2014 y recién ayer, luego de seis años, se reencontraron. "Mañana andá al quiropráctico porque no girabas el cuello" le dijo Moria cuando llegó el momento de la devolución para graficar que Rincón no miraba a la One.

Casán aseguró que la actriz estaba tan asustada de encontrarse con ella que ni siquiera miraba al jurado.

"Entre mis amigos, a Andrea le digo ‘la iglú’ porque hay un cuentito que contaban los cómicos en el teatro que decía que un niño esquimal que estaba viviendo en un iglú le pregunta al papá: ¿qué es un rincón?'. "Es un chiste. Me parece un chiste naif", arrancó Moria, provocativa.

La participante no quiso discutir y no respondió a las provocaciones, El clima se ponía cada vez tenso hasta que Casán terminó con sus chicanas y decidió, contra cualquier pronóstico, felicitarla: “Me sorprendió muy bien”, dijo para calificar la actuación de Andrea Rincón.

En ese momento, Moria explicó: “Me sorprendió que había cierta tensión puesta en mí. A ver qué digo o si nos peleamos. Y eso me parece re vintage. Fue fuerte y fue hace muchos años. Creo que en un momento tuvimos una amistad y hubo una especie de posesión, celos y se mezclan un montón de cosas. Nunca más nos vimos después de lo que pasó”, comentó.

Tras su devolución, la One finalizó con halagos hacia los participantes y decidió puntuar con un siete al trío conformado por Jay Mammon, Andrea Rincón y Carla del Huerto.