Moris y Antonio Birabent estrenan primer adelanto de su nuevo disco en conjunto

La placa se llamará “La Última Montaña” y su primer corte de difusión, que salió este viernes en todas las plataformas, lleva por título “Porque el Sol”.

La nueva reunión creativa entre padre e hijo se produce a una década de haber experimentado el cruce de dos generaciones para la placa “Familia canción” y corona una experiencia que para Antonio significó “una alegría que no esperábamos”.

“La verdad es que nunca pensamos que iba a haber un segundo disco juntos. 'Familia canción' fue muy lindo pero muy trabajoso y ya habíamos logrado reunir a un padre y un hijo y con 10 canciones nuevas, algo de lo que no hay otros ejemplos en el mundo de la música”, comentó Birabent a Télam.

El músico, compositor y actor reveló que pese a esa sensación de asunto cerrado “entre abril y mayo de este año mi padre me dijo 'por qué no componemos algún tema juntos' y empezamos a pasarnos letras y músicas por teléfono e inmediatamente Víctor Volpi y Lolo Micucci (co-productores del material) me entusiasmaron con avanzar en un nuevo disco”.

La primera muestra de esta segunda experiencia es “Porque el Sol”, canción que para el hijo de Moris “elegimos como adelanto porque tiene un componente emotivo y esperanzador de que el sol va a estar brillando por siempre y eso es más poderoso que nosotros, que nuestras vidas, miserias y virtudes”.

“Es una letra de mi padre que yo musicalicé, una modalidad bastante usual en el trabajo para este disco que -la presentó- tiene algo beatle y muy psicodélico pero que suena muy a ahora para mí”, dice Birabent.

“Porque el Sol” fue grabado por Micucci y Volpi y mezclado por Volpi en Pampa Trigal, mientras que el masterizado estuvo a cargo de Facundo Rodríguez en Quark y desde las 18 tendrá su correspondiente video en YouTube realizado por Augusto González Polo y editado por Pablo Padovani.

El staff musical para “La Última Montaña” se completó con Horacio Salerno, en bajo y José Luis "Colo" Belmonte en batería.

De cara al concepto general de la placa, Birabent explicó que “cuando hicimos 'Familia canción' salió un disco muy urbano, muy descriptivo, pero este disco tiene algo para mí más existencial, ligado al destino de los hombres, a su idiosincracia, a sus esperanzas”.

En esa panorámica acerca del trabajo que lo unió nuevamente con el autor de “El oso” y “De nada sirve”, el creador resumió que “'La última montaña' es un disco un poco más filosófico pero, a la vez, poderoso, fuerte, con energía”.