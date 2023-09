Morrissey, que tocaba este sábado, reprogramó su show en Argentina ¡para el verano!

La reprogramación se definió luego de que el pasado 11 de septiembre -doce días antes de su paso previsto por Argentina- el artista pusiera en pausa el tour tras contraer dengue en México, donde se encontraba para presentarse en el Palacio de los Deportes y dar inicio a sus escalas en distintos puntos de América Latina.

El show en México tiene fecha reprogramada para el 31 de octubre y como suele suceder en estos casos, los tickets son válidos y quienes lo deseen pueden solicitar su reembolso. ¿Qué pasará en Argentina?

Según indicaron desde la organización del concierto, quienes ya habían adquirido entradas podrán ingresar con esos mismos tickets, y en caso de no poder asistir, podrán solicitar el reembolso hasta el próximo 30 de octubre comunicándose vía mail a soporte@movistararena.com.ar.

La gira, que fue pospuesta por completo al conocerse los detalles de su estado de salud, busca celebrar las cuatro décadas desde que Morrissey apareció por primera vez en el circuito, cuando junto a Johnny Marr compuso el disco "The Smiths", editado en 1984.

El grupo, que completaban con Andy Rourke y Mike Joyce, fue un fenómeno en toda Europa con producciones estelares como "The Queen Is Dead" o "Meat Is Murder", aunque tras varios conflictos internos, el vocalista se separó de la banda en 1989.

Desde ese entonces, comenzó una exitosa carrera solista en la que ya lleva publicados 15 discos de estudio, entre los que se destacan su debut, con "Viva Hate" (1988), y los discos "Vauxhall and I" (1994) o "You Are the Quarry" (2004); y canciones que ya se convirtieron en clásicos, como "Alma Matter", "Everyday Is Like Sunday", "Sudehead" e "Irish Blood, English Heard".