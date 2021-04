Morrissey se enojó con Los Simpson por como lo ridiculizaron

En el texto señalan lo pobre de la la calidad del programa y que ahora la trama de una de las series más icónicas de la historia de la televisión se reduce a "controversias baratas". Tras publicar publicar el mensaje, Peter Katsis, manager del músico, se atribuyó la autoría del texto y, horas más tarde fue el propio Morrissey el que publicó un mensaje en su página web oficial.

El capítulo de Los Simpson narró el encuentro entre Lisa y un cantante indie británico de los 80 que está algo deprimido y que tiene actitudes racistas. Luego de que Morrissey se negara a ponerle voz al personaje, fue el actor británico Benedict Cumberbatch quien lo interpretó.

Desde la cuenta oficial del ex The Smiths, el representante del músico consideró que en "Panic on the streets of Springfield" cometieron "la bajeza de usar tácticas de odio, como mostrar al personaje de Morrissey con la panza asomándose por su camisa, lo cual hace que uno se pregunte quién es realmente el que está hiriendo en esta situación". Además, el mánager del cantante consideró que acusarlo de racista sin mencionar ningún caso específico no ofrece nada a los espectadores, simplemente sirve "para insultar al artista". Y agregó: "Deberían tomar ese espejo y mirarse a ellos mismos".

Uno de los diálogos del episodio que molestó a Morrissey, fue una que se le oye decir al personaje inspirado en él:“Yo era [vegano], hasta que descubrí que el veganismo fue inventado por extranjeros, de quienes ya hay demasiados en este planeta”.