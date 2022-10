Murió el actor Robbie Coltrane, Hagrid en "Harry Potter"

La muerte del actor fue confirmado por su agente Belinda Wright en la BBC. "Era un talento único que trajo alegría a nenes y adultos por igual en todo el mundo. Era inteligente, brillante e ingenioso. Después de 40 años de estar orgulloso de ser llamada su agente, lo voy a extrañar", remarcó.

Coltrane se hizo famoso como un detective en la serie Cracker de la década de 1990 por la que ganó el premio a mejor actor de la Academia Británica de Televisión por tres años. Entre 2001 y 2011, interpretó Hagrid, un mago semi gigante y guardián de las llaves del Colegio Hogwarts que construye una gran amistad con Harry Potter y sus amigos.

Robbie-Coltrane.jpg El actor Robbie Coltrane tenía 72 años. Archivo.

Otros de sus papeles incluían a un mafioso ruso en las películas de James Bond GoldenEye y The World is Not Enough (007: El mundo no basta). Además, fue muy elogiado por interpretar a un astro de televisión con un oscuro secreto en la miniserie de National Treasure de 2016.