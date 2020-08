Ruby dejó como legado una de las tiras animadas más exitosas de toda la historia, que ha trascendido generaciones con adaptaciones en televisión, cine, cómics y videojuegos.

La popularidad de los personajes fue tan grande que hasta el propio Shaggy fue aclamado por una multitud para que sea parte del videojuego de pelea Mortal Kombat.

Shaggy Vs Scorpion.jpg

Joe Ruby creó la mítica ficción junto a Ken Spears en 1969 para los estudios Hanna-Barbera.

Cabe destacar que comenzó su carrera en la animación como técnico de Walt Disney Productions, hasta que fichó por Hanna-Barbera Productions, donde conoció a Spears.

Allí estrenaron en 1969, a través del canal CBS, la serie de animación "Scooby-Doo, Where Are You!", en un momento en el que el público se quejaba de la violencia presente en los dibujos infantiles.

Shaggy-Rogers-Scooby-Doo.jpg

Misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales protagonizaban las aventuras del grupo de amigos protagonista de una serie que algunos canales han emitido hasta la actualidad en todo el mundo, y que continuó con secuelas como "The New Scooby-Doo Movies" o "The Scooby-Doo Show".

"Nosotros estábamos preocupados para que durara al menos una temporada", relató Ruby en una entrevista reciente.

Tras las series de televisión también llegarían dos películas con actores de carne y hueso dirigidas por Raja Gosnell: "Scooby-Doo" (2002) y "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" (2004), en cuyo reparto aparecían Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Matthew Lillard y Freddie Prinze Jr. acompañando a un Scooby-Doo creado con efectos digitales.

Scooby-Doo-Movie-Originally-R-Rated-Cgi-Cleavage.jpg

Este mismo año se estrenó la cinta "Scoob!", en la que Scooby-Doo vuelve a sus orígenes animados en una película a cargo del realizador Tony Cervone y cuyo doblaje en la versión original cuenta con las voces de Mark Wahlberg, Gina Rodríguez, Zac Efron, Amanda Seyfried o Will Forte.