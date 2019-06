En el año 2000, Gendler descubrió que padecía Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal que lesiona las paredes de ese órgano desde la boca hasta el ano y suele atacar con más frecuencia el tramo final del intestino delgado y el colon.

"Me llevó como cuatro años el diagnóstico. Cuando me hicieron la primera colonoscopia y vi la cara de los médicos y me dije '¿Qué pasó? Muero mañana'. Tuve que ir a Internet a ver de qué se trataba. Una vez que encontré el tratamiento fue otra vida", decía el cronista en un video promocional de la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa, en el que también contaba que lo primero que colocaba en su maleta al partir era su medicación.

Después de más de 20 años de trabajar para El Trece y TN, Gendler fue despedido durante la transmisión del Mundial Brasil 2014, momento en el cual se rumoreó que había sido a raíz de una factura de viáticos de 200 mil pesos. Sin embargo, más adelante él mismo se encargó de aclarar que fue a raíz de una seria discusión que mantuvo con un “un gerente importante de un canal que maneja la guita". "La verdad es que si vos le tocás un peso.. y yo sigo trabajando en el Grupo, en las radios. Hubo mucha mala leche de sitios de Internet y editoriales”, aclaró.

En esa misma entrevista, que le brindó a Diego Korol en Radio Pop 101.5, Gendler criticó a sus colegas. "Los periodistas somos un gremio de mierda, sobre todo los periodistas deportivos. Somos malos, egoístas y así como hoy te dan bola, mañana no te llaman más", dijo. "Por ejemplo hay tres productores de Telenoche que son tres garcas, tres m”#$%s que nunca más me llamaron y no saben si tengo que darle de comer a mis hijos", dijo.

En los últimos tiempos se desempeñaba en el canal de cable de Fox Sports y como columnista deportivo en los programas de Radio Mitre "Le doy mi palabra" (con Alfredo Leuco) y en la FM La 100 en "Sarasa" (Con Ronnie Arias y Alejandra Salas) y "Atardecer de un día agitado" (Sergio Lapegüe).

Era padre de Bárbara (18) e Ivana (16), frutos de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), que tuvo con Nancy Lezcano, su pareja actual.