El triste desenlace había sido anticipado por su familia a través de un comunicado en el que expresaban que "debido al accidente, Anne sufrió una lesión severa de anoxia cerebral y permanece en coma, en estado crítico. No tiene expectativas de sobrevivir. Hace mucho ella decidió donar sus órganos, y está siendo mantenida en soporte vital para determinar si alguno de los mismos resulta viable".

Los resultados de los análisis indican que Heche chocó violentamente contra el frente de una casa cuando manejaba su MINI Cooper Clubman a gran velocidad y bajo los efectos de drogas (cocaína y fentanilo) y probablemente de alcohol (una botella de vodka se encontró en el interior del vehículo).

Más allá de la violencia del impacto, el auto se incendió y se preciaron 59 dotaciones de Bomberos y más de una hora para extinguir completamente el fuego.

Grave accidente de Heche.webp Así quedo el auto de la actriz Anne Heche, quien se accidentó el viernes 5 de agosto y murió una semana después.

La actriz había protagonizado papeles en películas como "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997), entre otras.

Entre 1997 y 2000, Heche fue novia de la actriz y presentadora Ellen DeGeneres y tras romper esa relación se casó con el camarógrafo Coleman Laffon, con quien tuvo un hijo, Homer, en 2002.

Se separaron en 2007 y ese mismo año se puso en pareja con el actor James Tupper, con quien compartía rodaje en la serie de TV "Men in Trees"; estuvieron juntos entre 2007 y 2018, y fueron padres de Atlas, quien nació en marzo de 2009.

Anne-HecheTupper.jpg Entre 2007 y 2018 Anne Heche estuvo casada con el actor James Tupper, con quien tuvo a su segundo hijo, Atlas. Archivo.

Durante años, la actriz se refirió a sus problemas de salud mental, que condensó en un libro, "Call Me Crazy" ("Llámame loca", en inglés), publicado en 2003, después de ingresar en un centro de rehabilitación.

En sus memorias contó que su padre abusó de ella antes de fallecer en 1985 por complicaciones del virus VIH, y que ese mismo año su hermano mayor Nathan murió (a los 18 años) en un accidente de tráfico que ella siempre creyó que se trataba de un suicidio.

Paradójicamente, el joven encontró la muerte estrellando su auto a gran velocidad contra un árbol, un incidente muy similar a lo que terminaría acabando con la vida de ella.