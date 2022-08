En el citado largometraje satírico (cuya traducción es "Triángulo de Tristeza", dirigido por el sueco Ruben Östlund, la actriz representaba a la coprotagonista Yaya, una modelo e "influencer", pareja del personaje Carl, que fue interpretado por Harris Dickinson.

Era considerada una estrella promesa en Hollywood y su rol más importante hasta ahora había sido precisamente esta cinta en la que compartió set con Woody Harrelson.

Nacida en Ciudad del Cabo en 1990, debutó en la pantalla grande en 2010 en la película sudafricana "Spud" y también participó en la serie de superhéroes "Black Lightning", donde interpretaba a la anti-heroína Syonide.

Como modelo se inició siendo apenas una niña, a los 6 años, y realizó no sólo desfiles sino también importantes campañas publicitarias. De hecho, hace apenas cinco días había posteado una sesión de fotos en su Instagram, donde tiene 215 mil seguidores y en donde su frase del perfil señala: "¿Sabés qué es una especie de pájaro que no tiene patas, por lo que no puede posarse sobre nada sino que tiene que permanecer toda su vida sobre sus alas en el cielo?"