Sorvino, también conocido por interpretar al sargento de policía Phil Cerretta en la serie de televisión "Law & Order", trabajó en cine y televisión durante más de 50 años.

Su portavoz informó que murió en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida; a pesar de que no se sabe con claridad el motivo de su fallecimiento, se mencionó que el actor ya venía arrastrando problemas de salud en los últimos años.

"Estoy completamente devastado. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que ha existido se ha ido. Tengo el corazón roto", escribió su esposa Dee Dee Sorvino en Twitter.

Paul Sorvino nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York y protagonizó películas como Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the love of Money, That Championship Season, Reds, Oh God y A Touch of Class. Mientras que en televisión actuó en series como La ley y el Orden y en Brodway en That Championship Season.

Es considerado en el top de los mejores actores de Hollywood, ya que colaboró en más de 50 películas. Su éxito en la industria del cine comenzó cuando debutó en la película “¿Dónde está papá?” de 1970, mientras que uno de sus últimos papeles fue en el programa Godfather of Harlem traducido como “Padrino del Harlem”, un famoso barrio de Nueva York.

Además de ser actor, también era cantante de ópera y escultor figurativo. Sorvino fue padre de Mira Sorvino una artista reconocida que ganó un Oscar a Mejor actriz de reparto por su papel den Mighty Aphrodite de Woody Allen en 1995 y cuando el entregaron el premio dijo que “su papá le había enseñado todo lo que sabía sobre actuación”.