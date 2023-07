Nacha Guevara le pidió disculpas a Lali Espósito tras sus polémicos dichos

Ahora, la artista de 82 años decidió romper el silencio y pedirle disculpas a la cantante a través de un video que difundieron en el programa de espectáculos LAM (América TV).

“En primer lugar y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente. Así que si tuve una frase inapropiada, te pido mil disculpas, Lali”, comenzó su disculpa Nacha.

“Mi intención, cuando se te llamó, era invitarte a cantar esa canción que se llama Te vas al carajo, que por suerte la estrenamos hace unos pocos días y ya es trending en todas las plataformas. Estoy feliz con eso”, agregó.

Y por último, sentenció: “Pensé en vos porque sos una de las cantantes jóvenes, la que me parecía la más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla”.

El picante audio de Lali Espósito tras los dichos de Nacha Guevara

Tras los dichos de Nacha Guevara en su contra, se viralizó un explosivo audio de la ex jurado de La Voz Argentina que dio que hablar: “Cuánto reclamo, cuánto reclamo, perdón, bueno… acuérdense que yo soy medio abuela con todo”, se oye decir a Lali a pura ironía en un audio que publicó la cuenta de Twitter PTC Recargado.

Y agregó: “Muchas aristas, mucha cosa para usar… paren, hola. Gracias por el aguante ante las malas ondas”. Si bien en ningún momento se refiere a alguien puntualmente, inmediatamente esas palabras fueron entendidas como un reacción a los dichos de Guevara.