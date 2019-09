Nahir Galarza confesó que no descarta participar en una serie sobre su vida

Su figura genera un atractivo innegable en una parte de la sociedad, y el mundo del entretenimiento está decidido a aprovecharlo: solo es una cuestión de tiempo para que una biografía inspirada en su vida se vuelva realidad. Y esa posibilidad "seduce" a Galarza, quien no descarta tener una aparición.

En diálogo con el portal Ahora, la joven -que cumple su condena en la Unidad Penal 6 de Paraná- reveló que la propuesta ocurrió el año pasado. En ese momento, ella no tenía interés en una producción audiovisual en torno a su figura pero ha cambiado de opinión. "No es que no quiero, no estaba enterada (de que la propuesta esté en pie)", admitió.

La noticia ha vuelto a cobrar fuerza nuevamente a través de un mensaje que publicó Jorge Zonzini, manager y ex vocero de los Galarza. "Las productoras se interesan en producir el "Caso Nahir" fundamentalmente por el enorme debate que he creado en la región. Ven a 2 padres narcisistas y violentos, a 2 madres sumisas (VG) y por ende a 2 chicos sin estructura como chivos expiatorios de la Gran Farsa Socio/Familiar", escribió en su Twitter.

Evidenciando su distanciamiento de quien se autoproclamó a cargo de su imagen, Galarza exclamó: "¡Ah! Pero no le den bola a ese salame, yo no hablo con él; inventa cosas para que le den bola. Ahora no me han dicho nada. Me dijeron que querían hacer algo así, pero yo les dije que no quería contar nada".

Según informó Clarín, la misma productora que adaptó –y con un gran éxito- la vida de Carlos Monzón es la que estaría pensando en llevar el asesinato de Fernando Pastorizzo al cine o la televisión. Galarza está dispuesta a colaborar y solo le preocupa que la historia tenga su visto bueno. "Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré", se preocupó.

