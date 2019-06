Nai Awada confirmó que la echaron de "Bendita" tras denunciar bullying

De unos meses a esta parte, la hija de Alejandro y sobrina de la primera dama Juliana Awada, pasó a formar parte del selecto grupo de opinólogos que todos los días se encargan de destripar la actualidad de la TV actual.

Pero la semana pasada, Awada se animó a denunciar que algunas de sus compañeras de ciclo le hacían “bullying”, es decir que la maltrataban. “Venía sintiendo desde hace unos meses que en el programa había una dinámica grupal que me hacía mal”, dijo, consultada por el matutino Clarín.

Si bien no es el primer ciclo del que Nai se va mal (cabe recordar su partida del Bailando, tras lo cual quiso recuperar infructuosamente el lugar que había dejado Mica Viciconte), ella contó que entró al ciclo como reemplazo de verano pero cuando le pidieron que vaya dos veces por semana, empezó a notar cierta reticencia de parte de las féminas del “plantel fijo”.

“Me empezaron a hacer chistes y se ponían de acuerdo y al aire me hacían cargadas y no me dejaban hablar”, asevera y recuerda que en varias ocasiones le pidió a la producción que frenara esa situación.

Como no obtuvo respuesta, Nai optó por descargarse en cuenta de Twitter. "Hoy por primera vez en @BenditaOk salí muy angustiada del programa en meses. Si bien yo estoy atravesando un duelo por mi abuela hace varios programas soporto una suerte de 'bullying' por parte de mis compañeros de trabajo que no me cabe una. Amo el programa y trabajar en el canal, pero tampoco voy a soportar 'jodas' ofensivas programa a programa por ser 'la nueva' o la 'pendeja'... a mi entender por celos envidia o competencia, no lo sé, pero yo voy a trabajar y ser feliz ahí y soy buena compañera", escribió.

"Por suerte mis productores son lo más, pero mis compañeros... gente grande, me parece que se zarparon y no hay límite ya. En fin, quería expresarlo porque me fui súper angustiada y es feo", agregó.

"Ah y una cosa más a mis compañeras del panel también que después hablan de feminismo mientras disfrutan al aire mi incomodidad por su bullying... después a llorar al campito como decía Pachano, no me vengan a pedir perdón. Bye envidia total! Fushhhh", concluyó la actriz.

Como respuesta, varios seguidores del ciclo comenzaron a responder por Twitter, “bancando” a la panelista el jueves pasado, mientras Beto Casella hacía chistes sobre el tema.

ADEMÁS:

"El último día que estuve en el panel Any Ventura hizo un comentario muy agresivo y dijo algo así como “callen a la pendeja” (en realidad dijo “¿quién es, Cartañá esta pendeja?” y se escuchó al aire), directamente sin dejarme hablar. Ahí me pregunté para qué iba si no me dejaban hablar ni mis propias compañeras. Y los productores no ponían orden. No me sentía respetada ni valorada y encima me agredían permanentemente. Me fui llorando porque además venía sensible por la muerte de mi abuela, aunque yo iba a trabajar igual, con ganas de divertirme pese a estar atravesando el duelo", le contó la actriz al mencionado medio.

Embed agradezco a todos los periodistas de diversos medios que me llamaron/ preguntaron acerca de mi repentina ausencia en bendita . Gracias por respetar mi silencio . Ya encontraré mi momento de contar todo estoy muy angustiada y desilusionada . Triste y muy poco profesional todo — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de junio de 2019

Embed Para despejar dudas si , me echaron. — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de junio de 2019

De esta manera, la producción le pidió a Awada que no vaya el viernes al canal. “La única justificación que me dieron era que yo había agredido al programa en Twitter, cuando eso no es cierto. Jamás cuestioné al programa, sino que siempre hablé maravillas. Estoy muy enojada y muy dolida con esto y me doy por echada”, dijo la ex Bailando, que ya se postuló para volver al ciclo, tras enterarse de que Tinelli está buscando nuevas parejas para que el show dure hasta fin de año.