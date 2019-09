"Nadie me llamó para que me rectifique, nadie me domina, me manejo sola. Ni del canal ni del Gobierno, ni de nada... Digo lo que pienso y siento", declaró la conductora en su espacio La Noche de Mirtha.

Fue ahora muy enfática para hablar de su apoyo a la campaña del presidente y no aclaró si creía que la actual gestión era un éxito. Sí dijo que seguía "fiel" a Cambiemos y que "votaré a Macri porque confío en él". Sin mencionar a colegas de los medios dijo que ella no era "una panqueca" y reconocío que le había salido mal una frase que intentó a modo de chiste. "Soy de un sola matiz, un solo pensamiento, una sola idea", señaló Mirtha Legrand.

