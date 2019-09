Tengo insomnio, moretones, miedo, a veces pánico, que lloro de la nada y no entiendo bien porqué. Qué por momentos veo solo errores, me exijo más, me paso de mambo, dejo de disfrutarlo, respiro, me calmo, me miro al espejo, me acuerdo de cuando solo era un sueño, de cuando solo era un sueño imposible, para otra vida tal vez... me miro de nuevo, me quiero, me sonrío y me lleno de orgullo", fue su reflexión.

Y en un segundo posteo Jimena también mostró que no solo sufre desde lo psicológico, sino también en lo físico. Entre baile y canto puede que a veces su cuerpo le pase factura. El viernes por la noche se presentó en Córdoba y compartió varias fotos y videos del recital en el que se la ve haciendo a la perfección sus coreografías, aún a pesar de haberse lastimado la rodilla, que comenzó a sangrarle en medio de un tema.

"Sangre sudor y lágrimas. Se fueron al carajo, alto sold out, gracias", escribió en su cuenta de Twitter y la frase fue literal. En la imagen que compartió se la ve cantando micrófono en mano con su staff de bailarinas y luciendo su pierna con la rodilla ensangrentada y muy lastimada. La misma foto la había subido a Instagram con la inscripción: "Rodilla" y un emoji de un monstruo llorando con cara de dolor. Anteriormente había compartido un video que le envió una seguidora de ella bailando mientras su pierna estaba manchada de sangre: "La señora rodilla. Basta".

