Nancy Dupláa: "No tengo miedo de perder un trabajo por mi ideología"

"Es un derecho que tenemos y lo ejercemos con libertad. Asumo que hay un sector de la sociedad que maneja altos niveles de intolerancia y que las redes sociales le da visibilidad", analizó.

Fue ella la que habló y le apuntó directamente a aquellos que se dedican a molestar, en vez de ir a descansar. "¿Sabés lo que me jode? El 'botón' que te saca la foto y se la manda a un periodista. Ese 'botón' me da bronca. Porque es un par tuyo, ¿qué te pasa 'botón'? ¡Me da mucha bronca!", se quejó Nancy, con vehemencia.

"¿Si me cagaron las vacaciones? ¡Noooo! Yo no necesito saber qué opinan de mí, menos después de treinta y pico de años de laburo. No lo quiero ni debatir porque es una gilada", agregó.

Ahí también surgió el incidente que sufrió Diego Brancatelli quien fue escrachado por una mujer que le reclamaba estar de vacaciones en Miami siendo kirchnerista. "Eso es otra cosa... ¡Es tan injusto, tan injusto! ¿Por qué no podemos? En el fondo hay una cosa...", describió Nancy, tratando de buscar las palabras correctas. "Ellos no quieren que cualquiera comparta sus lugares, ¿viste?", agregó.

ADEMÁS:

Ivo Cutzarida volvió a hablar sobre el género y la sexualidad de Flor de la V

Desencanto: el trailer de la segunda temporada nos lleva al infierno

Por otra parte la actriz se refirió a otro tema caliente y tiene que ver con la amenaza de perder un trabajo por su ideología. "Lo que molestó de nosotros es que vayamos a los actos. Yo nunca dudé de haberme comprometido. No puedo bajar los decibeles. No tengo miedo de perder un trabajo por mi ideología", aseguró.

Y dejó en claro que su postura de apoyo al kirchnerismo no cambió y que la gente de a pie es la que todos los días tiene miedo de quedarse sin trabajo: "Soy re kirchnerista. La gente tiene miedo a perder el trabajo y yo no. El miedo que existe a perder el trabajo es real", dijo la actriz.

Y sobre el futuro del país, sobre como encara lo que viene, Nancy también dejó en claro cual es su postura y dijo: "El momento lo vivo con esperanza, yo tengo esperanza de que la cosa cambie. Alberto (Fernández) es un líder diferente que se ganó su lugar. Lo de Cristina (Fernández de Kirchner) fue magistral, porque para el que la odia, está poco, y el que la ama, sabe que ella está. Alberto viene a traer un remanso en la comunicación, que no es poco".

Como siempre Nancy, deja en claro su postura más allá de lo que opinen sobre eso.