Nancy Pazos: "Me parece aberrante lo que piensa Nicole Neumann"

Una de las mujeres famosas que siempre se mostró en contra de ese proyecto es Nicole Neumann quiene esta vez remarcó en TV y Twitter su postura antiderechos y se cruzó con Yanina Latorre y Nancy Pazos, quienes apoyan la ley.

"Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados", compartió en su red social la modelo top. Y Pazos le respondió con dureza: "Cuando tus hijas ovulen volvemos a hablar". Luego, agregó otro tuit indirecto, subestimando a las mujeres rubias.

"Yo no necesito que mis hijas ovulen, soy una mujer, ovulo yo, conozco perfecto el proceso, las sensaciones y demás, hablo por mí, tuve sexo, me sé cuidar, cuando no quise tener hijos, no los tuve, cuando las quise tener, las tuve, y que no se metan con mis hijas nadie porque le puedo llegar a comer el cerebro. Es todo lo que tengo para decir. De mis hijas, nadie tiene que decir absolutamente nada", fue la respuesta tajante de Nicole.

Pero lejos de terminar el tema en ese cruce y con más convicción que nunca, Nancy no se quedó callada y fue por más en Por si las Moscas, programa radial en el que volvió a hablar sin filtro de Nicole. ‘Yo le contesté un tuit por el tema aborto. Me parece aberrante lo que ella piensa, pero bueno es lo que ella piensa. Y lo que puse fue de manera irónica. Le dije ‘cuando tus hijas ovulen hablamos’, porque nadie puede escupir para arriba", comenzó diciendo la panelista, alistada en las filas del pañuelo verde.

Al parecer a la periodista le molestó la reflexión de Nicole sobre sus hijas y por eso no dejó pasar ese comentario y la liquidó: "Yo no me metí con sus hijas... Quise llamarla a la reflexión. La mujer que decide interrumpir un embarazo no es feliz y no le pasa sólo por abrir las piernas. El problema no es lo que dice (Nicole), es lo que piensa. Cada vez que estoy por recuperarme de mi prejuicio sobre las rubias, me salta una idiota. Su argumentación es letal... Pero bueno, no hay necesidad de tirarle una neurona por la cabeza".

Nicole tuvo el único apoyo en su hermana, Gege, con quien estuvo enfrentada durante muchos años aunque esta vez ella la bancó. Si bien no está de acuerdo con su hermana en no apoyar la ley del aborto seguro legal y gratuito, sí dijo que hicieron una carnicería con Nicole y no la dejaron opinar. Un tema que sigue dividiendo.

