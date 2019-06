"A mí no me garpa hablar de ella, me da vergüenza hablar de ella y ver cómo ella trabaja impunemente cuando está acusada de todo lo que está acusada", disparó Yanina. Y reveló el íntimo motivo por el que se enfrentó con tanta vehemencia a Agustina: "La violenta fue ella porque te mandaste un lindo chistecito cuando empezó el tema de Nicole, vos que sos tan feminista y sorora, con la puntita. Si fueras buena mina, no hacés ese chiste. Eso me brotó y le contesté".

Latorre reconoció que reaccionó como revancha porque en su momento Kämpfer se burló de su drama personal cuando su marido Diego Latorre la engañó con Natacha Jaitt: "Yo fui víctima, soy honesta, no me meto en el barro y menos con minas acusadas de delitos. Con el sueldito de panelista no podés pagar ni en pedo ni una patente ni un seguro del auto de alta gama".

ADEMÁS:

Se cumplen 20 años de la muerte de Cris Miró

Aborto: Nicole Neumann sentó postura y hubo réplicas