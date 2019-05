Con esa frase Nicole Neumann mostró su enojo y su clara oposición a la legalización del aborto. Esto le valió opiniones de otras famosas quienes salieron a atacarla públicamente. Delfina Chaves, la actriz de "Argentina, tierra de amor y venganza" desde su cuenta de Twitter hizo referencia al comentario que formuló Nicole.

"Ningún mono carece del privilegio de nacer en un entorno que se preocupe por su educación sexual Nicole. ¿El privilegio de clase no te está permitiendo empatizar?".

ADEMÁS:

Gisela Barreto ahora se la agarró con la ideología de género

El boxeador al que molestó Iúdica: "Si lo encuentro, lo muelo"

Por su parte Yanina Latorre también la cuestionó y le dijo "pelotuda" lo que hizo enojar a Nicole quien respondió: "no tiene argumentos y por eso insulta". Lejos de dejarla pasar, Yanina fue por más. "Che @nikitaneumann yo no te insulté. Te dije pelotu... Y no me quedé sin argumentos, al contrario, me parece un argumento muy pelotu... comparar perros con niños. Besos y no quise ofenderte", escribió Yanina, ¿diciéndole nuevamente ‘pelotu...’?

Quien salió a defenderla fue Gege, hermana de Nicole, quien habló de los ataques a su hermana. "Perdón, voy a explicar, el tape arranca con Yanina Latorre diciendo "qué estúpida". Se escucha "qué estúpida". Cuando uno empieza a hablar, a tratar de decir su postura y se escucha eso, ya está difícil. Lo sé porque es mi hermana y, a pesar de que hay cosas que no comparto de lo que ella piensa, me parece que se la ataca un montón y de manera muy agresiva. Creo que no está bien de ninguna de las partes cuando son agresivos". Y aclaró que ella, está a favor del aborto legal.