Natalia Oreiro y una respuesta negativa a una serie

"Me salió este año, pero tres temporadas es mucho tiempo por eso mi decisión fue decir que no", explicó Nati a Marcela Coronel en su ciclo radial Mientras tanto y amplió: "No le quería cambiar las cosas a mi hijo. También me había pasado en España, que me fui seis meses a hacer una serie allá", admitió. Acaso la serie que muestra el peso específico y la popularidad de Oreiro en Rusia, ratifique los avatares que le significan las giras y los largos plazos lejos de Atahualpa y Ricardo Mollo.

No obstante de ello, el 2021 parece provechoso. De hecho, Natalia encarnará nada menos que a Eva Perón, serie basada en el best seller de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, que producirá por la actriz mexicana Salma Hayek.

En relación a una posible mudanza al país del norte, de haber accedido a la extensa serie, la actriz no esquiva dificultades básicas como abandonar el ámbito local. "La posibilidad de sacar a Ata de su escuela y que deje su grupo de pertenencia, me cuesta mucho", asume en relación a la vida de su hijo de nueve años.

En definitiva Natalia se reconoce feliz por la posibilidad de recibir otros proyectos "y seguir creciendo en mi profesión sin tener que irme a otro país durante tanto tiempo. Como familia tenemos un lugar de privilegio absoluto en la sociedad, tener a nuestro hijo bien, sano, alimentado, poder elegir dónde pueda estudiar y poder acompañarnos en nuestros proyectos personales", celebró agradecida.