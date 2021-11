Natalie Weber habló sobre su crisis con Mauro Zárate

La información de la supuesta crisis entre Weber y Zárate surgió a raíz de que ambos se dejaron de seguir en sus redes sociales. El jugador argentino se encuentra desde septiembre en Belo Horizonte, ciudad en la que se desempeña como delantero en el club América-MG.

La modelo confesó que dejar de seguirse en sus redes fue algo “bastante boludo e infantil”.

“Estamos hace doce años juntos y discutimos, no por celos, sino por cosas que van pasando, enfrentamos varias cosas y a veces intercambiamos opiniones y pasa esto”, agregó.

En medio de la entrevista, la modelo recordó la separación y confesó que no fue nada fácil para ella: “Fue en el 2016 cuando yo estaba enferma. No nos podíamos encontrar como pareja, discutíamos, me volví acá con los nenes. Me enteré que estaba embarazada, lo perdí, me enfermé y en enero volvimos”.

Con respecto a las cosas que la distancia con Mauro Zárate comentó: “Somos intensos, las discusiones se llevan al extremo y a él le gusta estar 24 por 7, si no le da inseguridad, es celoso. Yo era re celosa pero desde que me pasó aquello veo las cosas de otro modo. Ahora discutimos por estos frentes que te mencioné. Estamos re juntos pero a veces intercambiamos opiniones”.

Natalie y Mauro oficializaron su relación en junio de 2011 y en julio del 2012 se casaron por Registro Civil. Por lo que dio a entender en sus declaraciones, la familia aún no decidió si se mudará a Brasil para instalarse el tiempo en el que Zárate se encuentre jugando en el América-MG.